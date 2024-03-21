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Депутаты предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей
Депутаты готовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

Депутаты предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты готовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, блогеры, продающие информационные продукты, должны будут получить аккредитацию в специально созданной для этого организации. За услуги без аккредитации будет грозить административная ответственность по новой статье «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

Также в УК РФ хотят добавить ответственность для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Блогеров и коучей также хотят обязать сообщать властям о начале своей деятельности по продаже инфопродуктов.