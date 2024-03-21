Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс

Политик призвал не пугать людей неизбежностью войны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — сказал политик.

Заявление Боррель сделал на фоне высказываний Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки европейских военных в помощь Киеву.