Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России

Она рассказала, что в этом сезоне в России ожидается активное пыление деревьев, что может привести к «пыльцевым бурям». Такое явление связано с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой.

Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного врача Института иммунологии ФМБА России Наталью Ильину.

Она рассказала, что в этом сезоне в России ожидается активное пыление деревьев, что может привести к «пыльцевым бурям». Такое явление связано с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой.

Однако эксперт отметила, что в пик пыления могут начаться дожди или поменяться направления ветров, что снизит активность пыльцы.