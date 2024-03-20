Жителя Клепиковского района осудили за повторное пьяное вождение

Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

35-летнего жителя Клепиковского района осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2023 года пьяный мужчина, лишенный водительских прав, ехал по улицам Спас-Клепиков. Однако его задержали сотрудники ДПС.

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.