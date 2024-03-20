Во время обстрела Белгорода погиб человек

Во время обстрела Белгорода погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с утра 20 марта ВСУ обстреляли Белгород. Предварительно, погиб человек. Еще один пострадал — мужчина, который в момент обстрела находился в машине. Его состояние оценивается как тяжелое.

Силами ПВО сбито 13 целей над поселком Разумным. Также осколки обнаружили в микрорайоне Крейда и у бывшего витаминного завода.

«ПВО сбила 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью», — сообщило Минобороны.