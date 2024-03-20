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Во Владивостоке при взрыве гранаты в квартире пострадал подросток

Во Владивостоке при взрыве гранаты в квартире пострадал подросток. Об этом сообщило издание «МК-Владивосток».

Инцидент произошел в одной из квартир на девятом этаже дома на улице Часовитина.

Отмечается, что прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. Они же вызвали на место следователей. По одной из версий, компания подростков проводила время на открытом балконе. Один из них взорвал боевую гранату. В результате пострадал другой юноша.

В настоящий момент на месте происшествия ведет работу следственная бригада. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото — VL.ru