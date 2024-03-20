Власти Украины закрыли сайт со списком «международных спонсоров войны»

Ранее в реестр попали крупные западные компании, которые продолжили работать в России.

Власти Украины закрыли сайт со списком «международных спонсоров войны» после обращений от стран-партнеров. Об этом пишет «Газета.ru».

Ранее в реестр попали крупные западные компании, которые продолжили работать в России. Например, американская Mars, британская Unilever и французский Auchan.

Отмечается, что сайт прекратит работу, там сделают переадресацию на портал с государственными санкциями.