В ВСУ заявили о необходимости мобилизации 250 тысяч человек

Иначе, по словам комбата украинской армии Сергея Филимонова, сдержать наступление российских ВС будет невозможно.

В ВСУ заявили о необходимости мобилизации 250 тысяч человек. Слова командира батальона «Волки Да Винчи» украинской армии Сергея Филимонова приводит РЕН ТВ.

«Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть», — сказал комбат.

По его словам, на ситуацию влияют различные факторы. Среди них ход мобилизации, изменения в армии и задержки западной помощи для Украины.