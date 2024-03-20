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В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине

В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине. Об этом сообщил портал «Башинформ» со ссылкой на республиканское СУ СКР.

Инцидент произошел днем во вторник, 19 марта, на автомойке на улице Дзержинского.

По информации издания, в помещении 38-летний водитель фронтального автопогрузчика, не убедившись в безопасности движения, наехал на 38-летнюю женщину. В результате ей причинили тяжкие телесные повреждения. В тот же вечер она умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.