В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине
В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел днем во вторник, 19 марта, на автомойке на улице Дзержинского.
По информации издания, в помещении 38-летний водитель фронтального автопогрузчика, не убедившись в безопасности движения, наехал на 38-летнюю женщину. В результате ей причинили тяжкие телесные повреждения. В тот же вечер она умерла в больнице.
Возбуждено уголовное дело.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.