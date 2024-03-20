В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине

В Уфе автопогрузчик отрубил ноги женщине. Об этом сообщил портал « Башинформ » со ссылкой на республиканское СУ СКР.

Инцидент произошел днем во вторник, 19 марта, на автомойке на улице Дзержинского.

По информации издания, в помещении 38-летний водитель фронтального автопогрузчика, не убедившись в безопасности движения, наехал на 38-летнюю женщину. В результате ей причинили тяжкие телесные повреждения. В тот же вечер она умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.