В Торговом городке открылся филиал музея истории молодежного движения

Отмечается, что в музее можно пройти интерактивный тест, а бумажный билет заменяет пластиковая карта.

В Торговом городке открыли филиал музея истории молодежного движения с цифровой экспозицией «Прошлое. Настоящее. Будущее». Об этом пишет ИД «Пресса».

В павильоне рассказывают о жизни области в разные годы, можно увидеть кадры видеохроники и статистику. А нейросеть показывает, какими видит город и область в будущем молодое поколение.

Отмечается, что в музее можно пройти интерактивный тест, а бумажный билет заменяет пластиковая карта.

Напомним, что в Торговом городке появятся филиал библиотеки имени Горького, музей чая и кофе. Благоустройство территории завершат в 2024 году.