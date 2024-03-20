В Совфеде рассказали, что россияне смогут получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных

Выплачивать деньги будет Минцифры РФ, так как оно является оператором.

В Совфеде рассказали, что россияне смогут получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Артем Шейкин.

По его словам, выплачивать деньги будет Минцифры РФ, так как оно является оператором.

Сенатор отметил, что Совфед разработал механизмы для оценки защищенности организаций. Им посоветовали разработать меры для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных.

«В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки», — заключил Шейкин.