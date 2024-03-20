В Сараевском районе полицейские задержали пьяного водителя

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол.

В Сараевском районе полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Полицейские задержали пьяного 37-летнего водителя на автомобиле Daewoo Nexia. Алкотестер показал в литре выдыхаемого им воздуха 0,766 миллиграмма алкоголя.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол. Теперь его ждет наказание — до двух лет лишения права управления транспортным средством и штраф 30 тысяч рублей.