В Санкт-Петербурге школьница умерла в гостях у знакомого

В Санкт-Петербурге школьница умерла в гостях у знакомого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, перед смертью девочка познакомилась с молодым человеком и пришла к нему в гости вместе с подругой.

По словам молодого человека, девочки приехали к нему в нетрезвом состоянии. С одной из них он вступил в интимную связь. В какой-то момент мужчина заметил, что второй гостье стало плохо и она упала на пол. Он перевернул ее на бок, чтобы она не захлебнулась рвотными массами и продолжил общение с ее подругой.

Позже пара решила проверить самочувствие девочки, но она уже была мертва.

Полиция проводит проверку.