В Санкт-Петербурге подростки до смерти избили мужчину

В Санкт-Петербурге подростки до смерти избили мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 48-летний мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Когда службы прибыли на место, он уже не подавал признаков жизни.

Позже выяснилось, что трое подростков нанесли петербуржцу множественные удары руками и ногами.

Полицейские задержали двух 15-летних школьников. Обстоятельства случившегося выясняются.