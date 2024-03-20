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В рязанском коттеджном поселке появился «свой» мобильный интернет

МТС расширила покрытие мобильным интернетом коттеджного поселка «Снегири», расположенного у Солотчинского шоссе. Местные жители теперь могут подключать к сети smart-телевизоры и другие гаджеты. При распределении оставшихся земельных участков и строительстве новых домов голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут пользоваться строители, специалисты коммунальных служб и других подрядных организаций. Риелторы теперь могут проводить показы имеющихся участков и возводимых домов в режиме стрима.

Сеть МТС является базой для подключения инфраструктуры «умный дом», которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

«Запуск LTE в районе „Снегирей“ — это продолжение большого проекта, в рамках которого МТС усиливает связь в районах перспективного коттеджного строительства. Большой жилой сектор, как правило, сразу оснащается цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами умного дома и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. „Снегири“ располагаются всего в 10 минутах езды от Рязани, поэтому многие горожане переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

С запуском сети у «Снегирей» усиленное LTE-покрытие получили и районы дачной застройки в СНТ за Солотчинским шоссе, где также продолжается строительство новых домов.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в районе коттеджных поселков «Вилланд» на трассе Рязань-Спасск, «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2», «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга», «Сказка Алеканово» у Мурмино, а также в окрестностях Скопина, Кадома, Шацка, в Рыбном и Пощупово Рыбновского района и Панино Спасского района, а также в районе экопарка в Полянах.

Фото: коттеджный поселок «Снегири»