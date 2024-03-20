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В Рязанской облдуме обсудили отчет о работе полиции в 2023 году

На заседании Рязанской облдумы в среду, 20 марта, депутаты рассмотрели отчет о деятельности регионального УМВД в 2023 году. Доклад представил начальник управления генерал-майор полиции Владимир Алай.

По итогам 2023 года раскрываемость преступлений составила 61,4%, что соответствует 20 месту по России и пятому — в ЦФО. По сравнению с прошлым годом уменьшилось число убийств, причинений вреда здоровью, грабежей и краж из квартир, разбоев.

Рассказывая о криминальной обстановке в регионе, начальник областного управления отметил, что одним из распространенных и прогрессирующих видов преступлений являются мошенничества (+32,8%, с 1146 до 1522), в том числе в сфере «высоких» технологий (+43,7%, с 881 до 1266).

Также глава ведомства подчеркнул эффективность проделанной работы по противодействию распространению наркотиков. В 2023 году изъято более 247 килограммов наркотических средств, выявлено и разобщено 15 группировок.

Кроме того, Алай остановился на решении проблем с повышенной аварийностью на дорогах.

«Для исправления положения необходимы дальнейшая реализация запланированных мероприятий в рамках проекта „Безопасные качественные дороги“, определение аварийных точек на трассах всех уровней и оперативное принятие мер реагирования по их ликвидации или снижению повышенной аварийности, повышение дисциплины водителей в части соблюдения правил дорожного движения», — сказал он.

Интенсивная деятельность велась и по ряду других направлений: это выявление незаконной миграции, контроль за соблюдением миграционного законодательства, защита бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов и государственных программ, противодействие коррупции, нейтрализация угроз экономической безопасности.