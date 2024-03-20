В Рязанской области задержали двух мужчин за кражу 14 ульев с пчелосемьями

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали двух мужчин за кражу 14 ульев с пчелосемьями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился мужчина, который занимается разведением пчел на территории Михайловского района, и сообщил о пропаже.

Полицейские осмотрели поле, обнаружили на снегу следы двух транспортных средств и установили, что это снегоход и мотособака, которые приезжали из села Виленка.

Отмечается, что к краже причастны 53-летний и 65-летний местные жители. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело.