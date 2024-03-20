В Рязанской области осудят жителя Казани, по вине которого погиб рабочий

Двое мужчин упали с высоты строительного объекта.

В Рязанской области осудят жителя Казани по вине которого погиб рабочий, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый, являясь ответственным должностным лицом, допустил нарушение требований техники безопасности, и не обеспечил работников страховочным тросом при работе на высоте.

Двое мужчин упали с высоты строительного объекта. От полученных травм один скончался на месте, второй серьезно пострадал.

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд.