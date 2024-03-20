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В рязанской Госавтоинспекции решили проработать временный режим выделенной полосы
Отмечается, что выезд на специальную полосу будет разрешен, если нет помех для работы общественного и спецтранспорта.

В рязанской Госавтоинспекции решили проработать временный режим выделенной полосы. Об этом сообщает «Вид сбоку» со ссылкой на начальника УМВД по Рязанской области Владимира Алая.

Отмечается, что выезд на специальную полосу будет разрешен, если нет помех для работы общественного и спецтранспорта.

Например, в выходные дни, когда транспортный поток меньше.

Напомним, выделенные полосы в настоящее время есть на Московском шоссе и на Первомайском проспекте.

Рязанцы часто жалуются на заполненную личным транспортом «выделенку».

Начальник рязанского УМВД отметил, что для фиксации нарушений должна быть четкая разметка, в том числе зимой, и установка камер.