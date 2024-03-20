В Рязани задержали женщину за кражу ноутбука и двух смартфонов из квартиры знакомого

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязани задержали женщину за кражу ноутбука и двух смартфонов из квартиры знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 35-летний рязанец и рассказал, что из его квартиры пропали ноутбук и два сотовых телефона. Накануне он познакомился в магазине с девушкой, которую пригласил к себе домой, чтобы выпить спиртное. В какой-то момент он уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу техники.

Выяснилось, что женщина украла и отдала технику незнакомому мужчине, который пытался ее продать. Полицейские нашли женщину. Преступницей оказалась 36-летняя рязанка.

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит до 5 лет тюрьмы.