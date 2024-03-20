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В Рязани в 2025 году капитально отремонтируют Куйбышевское шоссе
В этом году разработают проектно-сметную документацию.

В Рязани в 2025 году капитально отремонтируют Куйбышевское шоссе. Об этом сообщила администрация в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

«Капитальный ремонт дороги — это масштабные и дорогостоящие работы, для которых нужен проект и целевое финансирование. В этом году планируем разработать проектно-сметную документацию на ремонт для реализации в 2025 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рязанцы пожаловались на большое количество ям и выбоин.