В Рязани провалился асфальт возле детского сада на улице Новикова-Прибоя

Отмечается, что инцидент произошел во дворе у детского сада № 93.

В Рязани провалился асфальт возле детского сада на улице Новикова-Прибоя. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».

Отмечается, что инцидент произошел во дворе у детского сада № 93.

«Обращение к администрации города. В Приокском во дворе на улице Новикова-Прибоя провалился асфальт. Когда едешь на машине этой ямы не видно совсем», — отметил автор поста.