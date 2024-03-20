В Рязани планируют отремонтировать фасад зданий с новыми вывесками по туркоду

Об этом заявил начальник управления градостроительства и архитектуры города Алексей Крутов.

В Рязани планируют отремонтировать фасад на зданиях с новыми вывесками, установленными по туркоду. Об этом в среду, 20 марта, заявил начальник управления градостроительства и архитектуры города Алексей Крутов.

Депутат гордумы Максим Гармашев сказал, что фасады зданий, где заменили вывески по турдкоду, грязные. Он поинтересовался, когда планируют начать ремонтировать «кусочки» под вывесками и выделены ли на это средства.

Крутов ответил, что предприниматели также отмечают данную проблему и вопрос ремонта стоит.

«Ну, мы же понимаем с вами, что это жилой фонд… Здесь необходимо выдержать определенные требования. В части сроков надо, конечно, же стремиться быстрее все это исправить и отремонтировать фасад», — сказал Крутов.