В Рязани открылась выставка «Такие разные куклы» Ирины Сельман

Работы художницы можно увидеть до 20 апреля.

Во вторник, 19 марта, в здании Прио-Внешторбанка состоялось открытие выставки Ирины Сельмен «Такие разные куклы».

Автор работ сообщила, что для нее это большое событие, так как она «выставляется» крайне редко.

Всего на выставке представлено четырнадцать кукол, пять из которых созданы в последний год.

Как рассказала Ирина Сельмен, в среднем на изготовление одной куклы уходит месяц. Художница использует самоотвердевающий пластик ЛаДолл, проволочный каркас, для туловища — синтепон, для костюма — кожа.

Отмечается, что на выставке работы расположены по тематикам, а сопроводительные тексты помогают лучше понять, какой образ запечатлен в работе.

Начинается композиция с одиночной тумбы «Старик Семен». Дальше историческая — на ней представлены самая первая и последняя работы художницы.

Есть в экспозиции тумба, посвященная теме духовности, на которой расположены три куклы, в том числе, фигура Андрея Рублева. Тема верности отражается через образы Герды и Нико Пиросмани, а объединяют композицию розы.

Можно увидеть и литературных персонажей: Ассоль и куклу по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Выставка продлится до 20 апреля. По адресу: улица Есенина, дом № 82/26 (центральный вход).

Вход свободный.

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