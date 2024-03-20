В Рязани на девяти улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.
В Рязани на девяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 будет по следующим адресам:
- 1-й Старосадский проезд с д. 3 по 15;
- 2-й Старосадский проезд с д. 3 по 16;
- 3-й Старосадский проезд д. 1;
- ул. Баженова д. №№ 24 — ГБУ РО ОКПБ им Н.Н. Баженова, 36 корп. 1 — ОГБПОУ Рязанский медицинский колледж, 26, 24 к 1 (общежитие), 36, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- ул. Голенчинское шоссе с д. 30 по 44;
- ул. Ключевая с д. 1 по 18;
- ул. Родниковая с д. 3 по 26, 28 (кафе 4-сезона);
- ул. Снежная с д. 3 по 16;
- ул. Старый Сад с д. 6 по 19.