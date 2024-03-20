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В Рязани на девяти улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.

В Рязани на девяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 будет по следующим адресам:

  • 1-й Старосадский проезд с д. 3 по 15;
  • 2-й Старосадский проезд с д. 3 по 16;
  • 3-й Старосадский проезд д. 1;
  • ул. Баженова д. №№ 24 — ГБУ РО ОКПБ им Н.Н. Баженова, 36 корп. 1 — ОГБПОУ Рязанский медицинский колледж, 26, 24 к 1 (общежитие), 36, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
  • ул. Голенчинское шоссе с д. 30 по 44;
  • ул. Ключевая с д. 1 по 18;
  • ул. Родниковая с д. 3 по 26, 28 (кафе 4-сезона);
  • ул. Снежная с д. 3 по 16;
  • ул. Старый Сад с д. 6 по 19.