В Рязани эвакуировали людей из колледжа электроники и детсада № 48

В среду, 20 марта, в рязанский колледж электроники и детсад № 48 поступили сообщения о минировании.

В Рязани эвакуировали людей из колледжа электроники и детсада № 48. Об этом РЗН. Инфо сообщил очевидец.

В среду, 20 марта, в рязанский колледж электроники и детсад № 48 поступили сообщения о минировании. Всех людей эвакуировали из зданий.

«Я был в спортзале, нам сказали, что была пожарная тревога. Мы вместе с преподавателем эвакуировались и вышли за 200 метров от колледжа. Преподавательский состав старался успокоить студентов, но масса детей решила постоять возле забора. Преподаватели начали выносить куртки детей и студентов», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что студентов отпустили домой.