В России на 12% выросла стоимость летнего отдыха в детских лагерях

Отмечается, что больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку.

В России на 12% выросла стоимость летнего отдыха в детских лагерях. Об этом изданию « Ведомости » сообщили в пресс-службе российского союза туриндустрии.

Отмечается, что больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку.

«Транспортные расходы увеличиваются из-за закрытия 11 аэропортов юга страны. Подорожание может составлять до 50% стоимости путевки», — уточнили в сообщении.