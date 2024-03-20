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В России на 12% выросла стоимость летнего отдыха в детских лагерях
Отмечается, что больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку.

В России на 12% выросла стоимость летнего отдыха в детских лагерях. Об этом изданию «Ведомости» сообщили в пресс-службе российского союза туриндустрии.

Отмечается, что больше всего подорожали путевки в Краснодарский край, где цена размещения выросла на 20-30%. С учетом транспортировки стоимость может достигать до 100 тысяч рублей за путевку.

«Транспортные расходы увеличиваются из-за закрытия 11 аэропортов юга страны. Подорожание может составлять до 50% стоимости путевки», — уточнили в сообщении.