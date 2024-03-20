В Подмосковье школьники выпили водки и потеряли сознание на входе в школу
В Подмосковье школьники выпили водки и потеряли сознание на входе в школу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, утром 19 марта до класса не дошли два 14-летних друга из Балашихи. Они потеряли сознание прямо на входе. На место вызвали скорую.
Школьников госпитализировали. Одного из них поместили в реанимацию. У обоих восьмиклассников диагностировали сильное отравление алкоголем.
Позже выяснилось, что друзья выпили по три рюмки водки в квартире и пошли на учебу.
Полицейские начали проверку.