В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

Законопроект направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних.

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам без согласия родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей.

Отмечается, что инициативу поддержал и Центробанк.