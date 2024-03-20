В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за спам-звонки

Увеличатся штрафы до 1,6 млн рублей.

В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что для граждан штрафы за нежелательные звонки установят от 10 до 20 тысяч, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч, для юридических лиц- от 300 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, за сокрытие подробностей займа в рекламе будут штрафовать на суммы от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.