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В Чувашии рабочий погиб во время ремонта животноводческого комплекса

В Чувашии рабочий погиб во время ремонта животноводческого комплекса. Об этом сообщил портал «Чебоксары Live» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, строительные работы проходили в селе Алташево, их выполнял 30-летний новочебоксарец. Когда металлические леса столкнулись с линией электропередач, мужчина получил удар током. Он умер на месте происшествия.

Работодателя обвинили ненадлежащем оформлении трудовых отношений, а также в том, что он не организовал обучение по технике безопасности. Также предприниматель не обеспечил сотрудника нужной спецодеждой, обувью и страховочным инвентарем.

Учитывая, что обвиняемый оплатил расходы по погребению и компенсировал моральный вред матери погибшего, а также наличие малолетнего ребенка, суд назначил ему два года условно.