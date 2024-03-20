В Чувашии рабочий погиб во время ремонта животноводческого комплекса

В Чувашии рабочий погиб во время ремонта животноводческого комплекса. Об этом сообщил портал « Чебоксары Live » со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, строительные работы проходили в селе Алташево, их выполнял 30-летний новочебоксарец. Когда металлические леса столкнулись с линией электропередач, мужчина получил удар током. Он умер на месте происшествия.

Работодателя обвинили ненадлежащем оформлении трудовых отношений, а также в том, что он не организовал обучение по технике безопасности. Также предприниматель не обеспечил сотрудника нужной спецодеждой, обувью и страховочным инвентарем.

Учитывая, что обвиняемый оплатил расходы по погребению и компенсировал моральный вред матери погибшего, а также наличие малолетнего ребенка, суд назначил ему два года условно.