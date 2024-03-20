В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в момент прилета снарядов мужчины находились на улице.

По предварительной информации, два человека ранены. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза, пишет Гладков.