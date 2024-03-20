УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предоставила площадку для проведения учений при подаче сигнала «Внимание всем!»

В среду, 20 марта, сотрудники МЧС и руководители отделов по гражданской обороне муниципалитетов и специалисты профильных ведомств поучаствовали в отработке навыков по развертыванию системы мероприятий защиты населения при чрезвычайных на площадке дома № 30 по ул. Касимовское шоссе.

Специалисты рассказали о порядке действий в случае подачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, составе сборной эвакуационной сумки и нахождении адреса ближайшего сборного эвакуационного пункта. Вся эта необходимая информация должна быть представлена на информационном стенде жилого дома. Городские управляющие компании должны предоставить информацию о том, в каких домах есть парковки и подвалы, которые возможно использовать в качестве укрытия.

УЖК «Зеленый сад — Мой дом» предоставила площадь объекта «Касимовское шоссе, 30» для демонстрации организации укрытия жильцов многоквартирного дома на подземной парковке. На этом примере ответственным лицам было показано, как можно оборудовать из подземных помещений временные укрытия в случае чрезвычайной ситуации при подаче сигнала «Внимание всем!».

С 2018 года большинство жилых комплексов «Зеленого сада» оборудованы местами для возможного укрытия. Также территория комплексов оснащена кнопками моментального вызова охраны и комплексами видеонаблюдения. Управляющая компания регулярно проводит контртеррористические учения для сотрудников.