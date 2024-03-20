Турчак рассказал об участии ЕР в избирательной кампании Путина

Как сообщает сайт ER.ru, итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента подвели на заседании президиума генсовета, которое провел секретарь Андрей Турчак.

«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад „Единой России“. На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», — сообщил Турчак.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Турчак подчеркнул, что от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — сказал секретарь генсовета.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера — выше среднероссийских», — отметил Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Можно с уверенностью сказать, что выборы в Рязанской области прошли в соответствии с законом, открыто и без существенных происшествий. Спасибо всем, кто участвовал в этом историческом событии! Членам избирательных комиссий, волонтерам, наблюдателям, общественникам, журналистам, сотрудникам правоохранительных органов — всем, кто трудился эти три дня, чтобы выборы прошли организовано и спокойно.

Выборы президента России 2024 года стали рекордными для Рязанской области по многим показателям — Владимир Путин набрал 87,93% голосов избирателей при явке 75,78%.

Более того, в этом году на избирательных участках было рекордное количество комплексов обработки избирательных бюллетеней», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.