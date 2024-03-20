Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-1°
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 92.69 0.47 21/03
ЦБ EUR 100.61 0.51 21/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
3 часа назад
319
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
6 155
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
8 270
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 814
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
The Times: российские авиабомбы стали новой угрозой ВСУ
Отмечается, что с помощью них ВС России смогут уничтожить любую позицию противника.

Большую опасность для Вооруженных сил Украины представляют российские планирующие бомбы. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание The Times.

По словам автора, это модифицированные бомбы советской эпохи. У них есть крылья, из-за которых снаряды превращаются в управляемые ракеты.

Отмечается, что с помощью них ВС России смогут уничтожить любую позицию ВСУ.

По данным издания, украинские военные плохо оснащены, чтобы противостоять этому оружию.