The Times: российские авиабомбы стали новой угрозой ВСУ

Отмечается, что с помощью них ВС России смогут уничтожить любую позицию противника.

Большую опасность для Вооруженных сил Украины представляют российские планирующие бомбы. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание The Times.

По словам автора, это модифицированные бомбы советской эпохи. У них есть крылья, из-за которых снаряды превращаются в управляемые ракеты.

Отмечается, что с помощью них ВС России смогут уничтожить любую позицию ВСУ.

По данным издания, украинские военные плохо оснащены, чтобы противостоять этому оружию.