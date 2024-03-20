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Сотрудники «Рязаньэлеватора» прошли обучения в рамках нацпроекта «Производительность труда»
В ходе трех раундов деловой игры, имитирующей реальное производство, слушатели отработали навыки организации и управления рабочими процессами.

Сотрудники «Рязаньэлеватора» прошли обучения в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Эксперты регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели обучение сотрудников и внутренних тренеров предприятия-участника национального проекта «Производительность труда» «Рязаньэлеватор». Темой тренинга стало изучение основ бережливого производства. Участники познакомились с ключевыми принципами и историей возникновения концепции, ее главными инструментами. В ходе трех раундов деловой игры, имитирующей реальное производство, слушатели отработали навыки организации и управления рабочими процессами.

«Рязаньэлеватор» стало 70-м участником нацпроекта «Производительность труда» в Рязанской области, присоединившись к нему в мае 2022 года. Отмечается, что предприятие оказывает услуги по подработке, сушке и хранению зерновых культур различных хозяйствующих субъектов, а также производству муки. Завод имеет собственные железнодорожные пути, бортовой автотранспорт и муковозы.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний. В 2023 году к нацпроекту присоединились 13 рязанских предприятий.