Следком установил личность женщины, погибшей на улице в Рязани

Погибшей оказалась 44-летняя жительница Тульской области. Отмечается, что в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

Следком установил личность женщины, погибшей на улице в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибшей оказалась 44-летняя жительница Тульской области. Отмечается, что в ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

«Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка», — уточнили в СК.

Напомним, тело обнаженной женщины нашли на улице Березовой.