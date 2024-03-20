Рязанское предприятие попросило отдать ему землю рядом со стадионом для расширения

Оно находится на улице Связи. Рядом есть пустырь, примыкающий к стадиону.

В Рязани предприятие «Моринформсистема-Агат-КИП», которое делает измерительные приборы, попросило отдать ему землю рядом со стадионом для расширения. Об этом в среду, 20 марта, стало известно на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию.

Предприятие находится на улице Связи. Рядом с ним есть пустырь, примыкающий к стадиону.

По словам начальника управления градостроительства и архитектуры города Алексея Крутова, завод просит пустующую территорию отдать под расширение производства. По его словам, территория сейчас — функциональная зона спортивных комплексов и сооружений. Ее хотят заменить на зону многофункционального, делового, общественного, коммерческого назначения. Изменения внесут в генплан города.

Как рассказала глава гордумы Татьяна Панфилова, во вторник, 18 марта, депутаты выезжали на место планируемой застройки. По ее словам, решение о расширении завода будет проходить без публичных слушаний. Как сказала глава гордумы, в данном случае закон не нарушается.

Панфилова добавила, что на предлагаемой для строительства территории спортивных сооружений нет.

Проект вынесли на рассмотрение гордумы. Депутаты проголосовали единогласно.