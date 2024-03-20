Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-1°
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 92.69 0.47 21/03
ЦБ EUR 100.61 0.51 21/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
3 часа назад
319
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
6 155
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
8 270
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 814
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанское предприятие попросило отдать ему землю рядом со стадионом для расширения
Оно находится на улице Связи. Рядом есть пустырь, примыкающий к стадиону.

В Рязани предприятие «Моринформсистема-Агат-КИП», которое делает измерительные приборы, попросило отдать ему землю рядом со стадионом для расширения. Об этом в среду, 20 марта, стало известно на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию.

Предприятие находится на улице Связи. Рядом с ним есть пустырь, примыкающий к стадиону.

По словам начальника управления градостроительства и архитектуры города Алексея Крутова, завод просит пустующую территорию отдать под расширение производства. По его словам, территория сейчас — функциональная зона спортивных комплексов и сооружений. Ее хотят заменить на зону многофункционального, делового, общественного, коммерческого назначения. Изменения внесут в генплан города.

Как рассказала глава гордумы Татьяна Панфилова, во вторник, 18 марта, депутаты выезжали на место планируемой застройки. По ее словам, решение о расширении завода будет проходить без публичных слушаний. Как сказала глава гордумы, в данном случае закон не нарушается.

Панфилова добавила, что на предлагаемой для строительства территории спортивных сооружений нет.

Проект вынесли на рассмотрение гордумы. Депутаты проголосовали единогласно.