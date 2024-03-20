Рязанским охотникам увеличили выплаты за отстрел лисиц и нескольких видов птиц

Отмечается, что за добычу лисицы будет положено 1045 рублей.

Рязанским охотникам увеличили выплаты за отстрел лисиц и нескольких видов птиц. Об этом сообщает газета «Мещерская сторона».

Отмечается, что за добычу лисицы будет положено 1045 рублей, вместо 750.

По данным издания, это связано с изменением места место приема животных. Если раньше охотник сдавал их на ветстанцию, сейчас в сумму добавлены расходы на дорогу, чтобы их отвозили к месту утилизации.

Кроме того, введена выплата за отстрел гусей, уток, серых воронов, грачей и голубей, за исключением краснокнижных видов.

Вознаграждение составит 355 рублей. Это сделано для профилактики гриппа птиц.