Рязанским охотникам увеличили выплаты за отстрел лисиц и нескольких видов птиц
Отмечается, что за добычу лисицы будет положено 1045 рублей.
Рязанским охотникам увеличили выплаты за отстрел лисиц и нескольких видов птиц. Об этом сообщает газета «Мещерская сторона».
Отмечается, что за добычу лисицы будет положено 1045 рублей, вместо 750.
По данным издания, это связано с изменением места место приема животных. Если раньше охотник сдавал их на ветстанцию, сейчас в сумму добавлены расходы на дорогу, чтобы их отвозили к месту утилизации.
Кроме того, введена выплата за отстрел гусей, уток, серых воронов, грачей и голубей, за исключением краснокнижных видов.
Вознаграждение составит 355 рублей. Это сделано для профилактики гриппа птиц.