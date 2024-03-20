Рязанский суд взыскал с «Зельгроса» около 500 тысяч за долги по вывозу мусора

Отмечается, что иск на «Зельгрос» подал «ЭкоПронск». Компания хотела взыскать задолженность по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Долг «Зельгроса» составлял 1 974 529 рублей.

Рязанский суд взыскал с «Зельгроса» около 500 тысяч за долги по вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Отмечается, что иск на «Зельгрос» подал «ЭкоПронск». Компания хотела взыскать задолженность по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Долг «Зельгроса» составлял 1 974 529 рублей.

Отмечается, что региональный оператор изменил коммерческий учет по договору, рассчитав его исходя из норматива накопления ТКО. Однако, поскольку «Зельгрос"от подписания дополнительного соглашения отказался, оно является не заключенным, а у «Эко Пронска» не было оснований для одностороннего изменения условий договора в ретроспективном порядке. Стоимость оказанных услуг в данном случае должна определяться в соответствии с условиями договора.

Поэтому суд обязал «Зельгрос» выплатить «ЭкоПронску» 434 422 рублей по задолженности.

Решение не вступило в законную силу.