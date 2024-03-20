Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов

Отмечается, что ранее четверо мужчин из стран Среднеазиатского региона отбывали наказание в исправительных колониях на территории Рязанской области.

Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что ранее четверо мужчин из стран Среднеазиатского региона отбывали наказание в исправительных колониях на территории Рязанской области. Судимости они получили за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разбой и кражи.

После освобождения из мест лишения свободы мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. Оттуда их отвезли в аэропорт «Домодедово» и депортировали.