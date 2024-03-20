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Рязанская облдума расширила социальную поддержку участников СВО и членов их семей

В среду, 20 марта, депутаты утвердили изменения в закон «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области».

Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что ведется последовательная работа над совершенствованием и расширением мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Эти меры поддержки мы обсуждаем, прежде всего, непосредственно с участниками СВО, с их семьями. Депутаты проводят круглые столы, личные встречи, приемы граждан. И отсюда рождаются предложения, которые в последующем обсуждаются с правительством, далее они поступают в облдуму. Сегодня мы единогласно поддержали инициативу нашего губернатора Павла Малкова, направленную на расширение мер поддержки», — сказал Фомин.

Отмечается, что теперь участник СВО, имеющий право на земельный участок, может получить его еще до завершения своего участия в спецоперации.

Кроме того, в случае гибели военнослужащего и отсутствия у него супруги (супруга) и детей право на бесплатный земельный участок предоставлено родителям.

Также при выделении участка членам семьи отменено условие их регистрации на территории Рязанской области на день гибели военнослужащего.

Депутаты законодательно определили круг членов семьи участника СВО, которым предоставляется бесплатная юридическая помощь. В соответствии с утвержденными изменениями к ним относятся супруга (супруг), родители (усыновители), дети, в том числе усыновленные, приемные и находящиеся под опекой (попечительством) гражданина или его супруги (супруга).