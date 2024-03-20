Рязанец вошел в топ-10 фотографов в международном конкурсе

В номинации «Концертная фотография» участвовали более двух тысяч фотографов из 85 стран.

Рязанец Александр Корнюшин вошел в топ-10 фотографов в категории «Концертная фотография» в международном конкурсе «35AWARDS». Его имя в списке лучших фотографов можно увидеть на сайте премии.

По словам Александра Корнюшина, фото участников российской метал-группы «Stigmata» — работы участвовали в конкурсе — он делает постоянно, его даже можно назвать их «личным фотографом».

Также на конкурс отправились фото групп «Jane air» и «Мещера».

"Я сам музыкант, часто хожу по концертам, решил попробовать себя в искусстве фотографии полтора года назад. Даже представить не мог, что когда-нибудь войду в топ лучших концертных фотографов", — поделился Корнюшин.

Согласно сайту премии «35AWARDS», в номинации «Концертная фотография» участвовали более двух тысяч фотографов из 85 стран. Для конкурса прислали 10 тысяч 445 фотографий.

Как написано на сайте, голосование за лучшие работы проходит в три этапа. На каждом из них критерии отбора становятся жестче. Оценивают фото профессиональные жюри.

Фото с личной страницы Александра «ВКонтакте»