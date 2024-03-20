Рязанца осудили за кражу имущества

Инцидент произошел в августе 2022 года.

Рязанца осудили за кражу имущества. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

46-летнего мужчину признали виновным в совершении кражи имущества из жилого дома и грабеже с незаконным проникновением в хозяйственную постройку.

Инцидент произошел в августе 2022 года.

Через окно мужчина проник в жилой дом, расположенный в Рязанском районе. Там он украл имущество, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Помимо этого, из хозпостройки он похитил электроинструменты. Однако его действия пресекли третьи лица.

В итоге мужчину приговорили к четырем годам девяти месяцам лишения свободы в колонии особого режима с восемью месяцами ограничения свободы.