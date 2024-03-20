РИА Новости: в Харькове уничтожили виновных в обстреле Белгорода

Российские войска ударили по харьковскому заводу по производству беспилотников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар нанесен днем в среду, 20 марта.

«Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен — сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил — прибыли недавно военные от главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — сказал Лебедев со ссылкой на харьковских коллег.

Собеседник агентства отметил, что после случившегося район оцепили сотрудники СБУ и украинские военные.

По информации подполья, в результате удара, погибли и рабочие из Западной Украины — их набрали после увольнения с предприятия местных жителей. Также погибли иностранные специалисты, которые знали, как снаряжать беспилотники.

Лебедев уточнил, что в цеху производились гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-Яга», и снаряды к ним.