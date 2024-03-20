Полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП в Рязанской области

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем или располагает информацией по данным ДТП, обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу или звонить по телефону (4912) 29-72-56.

Полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одно из ДТП произошло 16 марта в Рязани вблизи дома № 18-а на улице Черновицкая. 46-летний рязанец на автомобиле «Исузу» сбил 83-летнюю жительницу Рязани. В результате происшествия женщина-пешеход скончалась.

Вторая авария случилась 18 марта 2022 года в Рыбном вблизи дома № 2-А на улице Мало-Школьная. 39-летний местный житель на автомобиле Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в опоры линии передач. В результате происшествия 48-летняя пассажирка получила травмы.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем или располагает информацией по данным ДТП, обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу или звонить по телефону (4912) 29-72-56.