Опубликован прогноз погоды на 21 марта в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до -11, -6 градусов; днем поднимется до +3, +8 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 21 марта в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, 21 марта в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -11, -6 градусов; днем поднимется до +3, +8 градусов.