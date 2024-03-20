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Над двумя российскими регионами за ночь сбили пять беспилотников
В ночь на 20 марта пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями РФ. Один беспилотник сбили над Белгородской областью, еще четыре сбили над Саратовской областью.

Над двумя российскими регионами за ночь сбили пять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 20 марта пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территориями РФ. Один беспилотник сбили над Белгородской областью, еще четыре сбили над Саратовской областью.

По данным Telegram-канала Mash, целью БПЛА в Саратовской области была база ВКС России, которая находится недалеко от Энгельса.

Видео: Telegram-канала Mash.