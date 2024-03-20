На улице Чкалова в Рязани над тротуаром провис электрический провод

Инцидент произошел на улице Чкалова у дома № 9. Кабель слетел с опоры и повис над тротуаром.

На улице Чкалова в Рязани над тротуаром провис электрический провод. Об этом РЗН. Инфо сообщил читатель.

Инцидент произошел на улице Чкалова у дома № 9. Кабель слетел с опоры и повис над тротуаром.

«Висит уже с субботы, 16 марта, а то и раньше. Ограждающий скотч валяется на земле в грязи. Никаких предупреждающих знаков нет. Люди проходят или под ним, или перешагивают. Это нормально? Сколько он так будет висеть?», — поинтересовался рязанец.