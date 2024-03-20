На шести рязанских улицах 21 марта отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На шести рязанских улицах в четверг, 21 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Молодежная, дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2;

улица Затинная, дом № 30А (котельная).

C 9:30 до 17:00 воду отключат в домах: