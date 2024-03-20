На шести рязанских улицах 21 марта отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
На шести рязанских улицах в четверг, 21 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Молодежная, дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2;
- улица Затинная, дом № 30А (котельная).
C 9:30 до 17:00 воду отключат в домах:
- улица Новая, дом № 63 (Детский сад № 111);
- улица Урицкого, дома №№ 1/9, 2а (РИРО), 2б (Приокское Управление Ростехнадзора), 3, 3 корпус 1 (Управление по делам ГОЧС Рязани), 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1 (ГКБ № 11), 9, 11/61;
- улица Юннатов, дома №№ 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
- проезд Яблочкова, дом № 5 корпус 2 (ООО «Ваш продукт»).